Wisselend slot Europese beurzen

Amsterdam

De AEX-index won 0,5 procent tot 619,72 punten. De MidKap leverde 0,6 procent in en kwam op een stand van 909,03 punten uit. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent, Parijs daalde 0,3 procent.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway de koploper met een plus van 7,7 procent. Het bedrijf profiteerde van positieve berichten rond de beursgang van de Amerikaanse branchegenoot DoorDash. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij (-1,3 procent).

In de MidKap was Signify een van de grootste dalers na de bekendmaking van de strategie voor de komende jaren. Het verlichtingsbedrijf verwacht dat de omzet dit jaar zal krimpen en die prognose viel analisten van ING tegen.