Europese beurzen wachten af

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag rond de slotstanden van een dag eerder geëindigd. Beleggers hielden de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsverdrag in de gaten. Die gesprekken zijn in een cruciale fase beland, want onderhandelaars hebben steeds minder tijd om tot een akkoord te komen. Ook werd uitgekeken naar ontwikkelingen in Washington rond het nieuwe coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde een fractie hoger op 616,59 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 914,85 punten. Frankfurt won 0,1 procent, terwijl de beurs in Parijs 0,2 procent lager sloot. De hoofdindex in Londen sloot ook licht hoger. Het Britse pond daalde ten opzichte van de dollar 0,1 procent. Chiptoeleverancier ASMI profiteerde van een adviesverhoging door JPMorgan en steeg 2,5 procent. Het aandeel bereikte voor de tweede dag op rij een nieuw recordniveau. Sterkste stijger in de AEX was informatieleverancier Wolters Kluwer met een winst van 2,8 procent. Uitzendconcern Randstad was met een verlies van 1,5 procent de grootste daler bij de hoofdfondsen.