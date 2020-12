Nederlandse vissers vrezen de brexit

Valt er straks nog te vissen in Britse wateren? Die vraag houdt de Nederlandse visserij in haar greep. ‘Als zesjarig jochie ging ik al met m’n vader mee. Dus als er echt een verbod komt om in Britse wateren te vissen, doet dat je toch wel wat.’

Den Helder

Met een zwaar gemoed spelt de Tholense schipper Job Schot (57) dezer dagen de Britse kranten, op zoek naar het laatste brexitnieuws. Want de toekomst van Schot en zijn viskotter, de Z-201 Job Senior, staat of valt met de vraag of de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op de valreep nog een akkoord weten te sluiten over de toegang van Europese vissers tot de Britse wateren, voordat de Britten de EU op nieuwjaarsdag definitief de rug toekeren.

Schotse Nieuwe

Nederlandse vissers halen zo’n 60 procent van hun vangst uit de Britse exclusieve economische zone, die zich uitstrekt tot 200 zeemijl (370 kilometer) buiten de kust. Zo is ‘Schotse Nieuwe’ eigenlijk een juistere term dan ‘Hollandse Nieuwe’, w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .