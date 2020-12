Brexitbesprekingen muurvast

Er blijven nog steeds ‘significante’ meningsverschillen in de brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Londen - Brussel

Daarbij draait het om visserij, gelijk speelveld voor bedrijven en de handhaving van regelgeving. Dat schreven de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in een gezamenlijke verklaring na telefonisch overleg.

Volgens Johnson en Von der Leyen zijn de voorwaarden voor een definitieve handelsovereenkomst nog niet aanwezig. Er wordt nu aan de hoofdonderhandelaars gevraagd om een overzicht te maken van de resterende meningsverschillen. Johnson gaat spoedig naar Brussel om verder te praten.

Ze spraken ongeveer twee uur over de slagingskans van verder overleg voor een handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat er nauwelijks vooruitgang werd geboekt in het telefoongesprek en dat de meningsverschillen zelfs nog groter kunnen zijn geworden tussen beide partijen.

cruciale fase

De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn in een cruciale fase beland. Als er op 1 januari geen goedgekeurd akkoord ligt, dan loopt de overgangsfase af zonder deal. Dat betekent dat de EU en het Verenigd Koninkrijk met ingang van volgend jaar over en weer importheffingen op goederen zullen instellen.

Een bron bij de Britse regering zei tegen Reuters dat er een goede kans bestaat dat er helemaal geen deal bereikt zal worden. Sinds vrijdag is er geen vooruitgang geboekt in de brexitonderhandelingen, aldus de ingewijde.

Donderdag komen de EU-leiders bijeen in Brussel. De brexitonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk staan hoog op de agenda. <