FNV: ‘Verbied nulurencontracten en oproepbaantjes’

Met een ambitieus hervormingsplan voor de arbeidsmarkt mengt vakbeweging FNV zich in de verkiezingscampagne. De vaste baan moet in dat plan terug als de norm.

Den Haag

Nulurencontracten en oproepcontracten moeten wat de FNV betreft worden verboden, zelfstandigen die eigenlijk gewoon meewerken in bedrijven moeten in dienst worden genomen. Het plan is zaterdag gepresenteerd door Tuur Elzinga, vicevoorzitter en kandidaat om in maart voorzitter Han Busker op te volgen.

Elzinga sloot namens de FNV in 2019 het Pensioenakkoord op hoofdlijnen met werkgevers en kabinet. Deze zomer volgde een akkoord over de uitwerking. Het kabinet is nu in samenspraak met de sociale partners bezig een nieuwe Pensioenwet op te stellen.

‘Er wordt al jaren gepraat over een grote hervorming van alle regels rond werk, maar er gebeurt weinig. Het kabinet had bijvoorbeeld plannen de regels voor zelfstandigen aan te scherpe..

