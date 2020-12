Deadline voor TikTok niet verlengd

Washington

ByteDance, het Chinese moederbedrijf van de populaire filmpjesapp TikTok, krijgt geen uitstel meer van de Amerikaanse regering om zijn activiteiten in de VS af te stoten. Wel zullen de gesprekken tussen het bedrijf en de overheid over de gedwongen verkoop blijven doorgaan, meldden bronnen aan persbureau Reuters. Trump zou persoonlijk de beslissing hebben genomen om geen extra verlengingen meer goed te keuren, aldus een ingewijde. De laatste deadline liep vrijdag af. Mensen in de VS kunnen echter nog steeds gebruikmaken van TikTok. <