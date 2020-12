'Bedrijven kunnen zich niet op brexit voorbereiden'

Amsterdam

Slechts iets meer dan de helft van de bedrijven zegt goed voorbereid te zijn op de brexit. Daarbij tekent de ING-econoom aan dat de coronacrisis ook het nodige vraagt van ondernemingen en dat de aandacht daardoor de afgelopen maanden wat minder uitging naar het Britse vertrek uit de EU.

Vorige week leek de kans op een handelsakkoord toe te nemen, maar door het staken van de onderhandelingen vrijdag is een no-dealbrexit nu weer reëler. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson hebben dit weekend telefonisch overlegd hoe het verder zou moeten richting een mogelijk handelsakkoord. Voor donderdag en vrijdag heeft de Europese Unie een bijeenkomst over de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk geagendeerd.

Overigens wordt de Nederlandse economie volgens het Economisch Bureau van ING geraakt door de brexit, of er nu wel of geen handelsakkoord wordt gesloten. Als er een akkoord komt, komen er wel weer douaneformaliteiten die vanaf 1 juli volgend jaar aan beide zijden van de grens volledig in werking zijn. Ook is het Britse pond sinds de stemming voor de brexit al verzwakt ten opzichte van de euro, waardoor Nederlandse producten relatief duurder zijn geworden. <