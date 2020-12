Coronaproof feestvieren

Discjockey Wouter Vink (38) vond door de coronacrisis zijn verdienmodel opnieuw uit: coronaproof verrassingsfeestjes in de openlucht, vanuit de discobus. Nu hoopt hij op expansie.

De Meern

Het is klokslag zes uur, een donkere woensdagavond, en Sybrand Grotenhuis (70) heeft geen enkele weet van de menigte die zich geruisloos voor zijn huis verzamelt. Noch van de witte bestelbus die positie heeft ingenomen nabij zijn voordeur, met de neus naar de straat, gereed voor als Grotenhuis zich straks in de koude duisternis naar buiten waagt, met een smoes overgehaald door zijn twee dochters.

Dat de buren, zodra de jarige Grotenhuis zijn voordeur uitstapt, ontsteken in "Er is er één jarig, hoera!" is nog tot daaraan toe. Maar als de laaddeuren van de bus opengaan, saxofonist Emiel van der Heide (40) naar buiten springt en vanaf de rode loper vol overgave de eerste tonen aanslaat van "Lang zal die leven", omringd door confetti ..

