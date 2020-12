Als eerste komen, als eerste malen, dat is het principe van Open Hiring

Een nieuwe baan krijgen, zonder een sollicitatiegesprek of zelfs maar het opsturen van een cv. De enige voorwaarde: je moet als eerste op de vacature reageren.

Dat is het principe van Open Hiring, een concept dat sinds twee jaar in Nederland bestaat. Inmiddels hebben zeventien bedrijven zich aangesloten bij Open Hiring. Bijna honderd mensen vonden op deze manier werk.

Open Hiring is vooral bedoeld voor mensen die lastig aan (nieuw) werk komen, zoals ouderen, Nederlanders met een migratieachtergrond en werkzoekenden die een gat op hun cv hebben. Zij kunnen zonder moeilijke vragen aan de bak.

Nu de pilotfase van Open Hiring is afgerond, blijken vooral ouderen en mensen met tijdelijke contracten zich aangetrokken te voelen tot het project. Volgens EenVandaag zijn deze groepen dermate gewend om afgewezen te worden, dat hun motivatie in het geding komt. Bij Open Hiring bepalen ouderen zelf of ze zich ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .