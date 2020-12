Payrollbedrijven krijgen onbedoeld coronasteun

Payrollbedrijven hebben voor miljoenen onbedoeld coronasteun kunnen incasseren. Dat is het gevolg van wetgeving die payrolling onaantrekkelijker moest maken. Een deel van de omzetdaling die dat veroorzaakte, hebben de bedrijven kunnen verhalen op de coronasteunmaatregelen.

Amsterdam

Sinds medio maart trekt het kabinet miljarden uit om bedrijven te steunen die door de coronamaatregelen in problemen zijn gekomen. Die overheidsregelingen zijn bedoeld om bedrijven overeind te houden en de werkgelegenheid te behouden. Zo kunnen ondernemers die voor een periode van drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies lijden, via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), subsidie krijgen om de lonen door te betalen. Hun omzetverlies wordt berekend door de huidige omzet te vergelijken met de gemiddelde kwartaalomzet van 2019.

Payrollbedrijven, die mensen in dienst hebben om ze ‘uit te lenen’ aan andere bedrijven, hadden rond de jaarwisseling al last van omzetverlies. Dat komt door de Wet..

