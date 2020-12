Afgelopen half jaar meer startende ondernemingen

Het aantal startende ondernemingen in Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Vooral in de onlinedetailhandel begonnen mensen een onderneming, omdat door de coronacrisis meer wordt besteld via internet. Dat blijkt uit de maandelijkse trendrapportage over het bedrijfsleven van de Kamer van Koophandel (KvK). Het totale aantal bedrijven in Nederland stond eind november op ruim 2 miljoen, tegenover 1,9 miljoen eind november vorig jaar. In november klom het totaal aantal starters met 17 procent vergeleken met 2019. Daar staat tegenover dat er ook meer ondernemers hun bedrijf beëindigden, maar die toename was minder sterk. Die trend van meer stoppers was al sinds mei te zien, onder druk van de coronacrisis. Tegelijkertijd valt het aantal faillissementen voor de zevende maand op rij lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar, dankzij de steunmaatregelen van de overheid. In de detailhandel was de groei van het aantal starters maar liefst 56 procent tegenover in 2019. In de horeca liep het aantal startende bedrijven de afgelopen maand juist met 31 procent terug. <