Overwegend lager slot Europese beurs

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag overwegend met kleine minnen de dag uitgegaan. Tegenvallende cijfers over de dienstensector zetten druk op de koersen, terwijl tegenstrijdige berichten over een mogelijk op handen zijnde brexitdeal voor onzekerheid zorgden. Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een min van 0,1 procent op 610,48 punten. De MidKap steeg juist 0,4 procent en eindigde op een stand van 909,70 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gaven tot 0,5 procent toe, die in Londen steeg 0,4 procent. De tweede coronagolf in Europa zorgde ervoor dat de bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone in november flink is teruggevallen. Volgens marktonderzoeker Markit hadden vooral de detailhandel, horeca, luchtvaart en toerisme last. In de VS deed de dienstensector het beduidend beter. Daar werd opnieuw gekeken naar de patstelling tussen Democraten en Republikeinen over nieuwe coronasteun. Uit een economisch rapport van de Fed bleek dat het herstel van de economie stagneert door toenemende besmettingen.