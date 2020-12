Nedcar in Born schrapt 750 vooral flexibele banen

Born

In Born werden met 4700 medewerkers honderdduizenden Mini’s en tienduizenden BMW M1 SUV’s voor de Duitsers gebouwd. Door de vermindering van de bestelling, een gevolg van onder meer de coronacrisis en de introductie van elektrische auto’s, wil de autofabriek in Born afscheid nemen van 600 uitzendkrachten en 150 mensen in vaste dienst. VDL Nedcar zegt te gaan proberen gedwongen ontslagen te voorkomen. Dat zou kunnen door het aanbieden van een vrijwillige vertrekregeling of het onderbrengen van medewerkers bij andere onderdelen van de VDL-groep.

In oktober kondigde BMW aan dat het na 2023 helemaal geen auto’s meer zal laten bouwen in Nederland. De directie in Born is naarstig op zoek naar een ander automerk als o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .