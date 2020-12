Eerste gekweekte kippenvlees komt op de markt in Singapore

Singaporezen krijgen de wereldprimeur: binnenkort kunnen zij kipnuggets bestellen met vlees dat is gekweekt in een laboratorium.

De voedselautoriteit van de eilandstaat heeft groen licht gegeven voor het kweekvlees van het Amerikaanse bedrijf Eat Just. Menig dierenvriend in Nederland wacht al jaren op de verkoop van kweekvlees, waar geen dier voor hoeft te sterven. Wereldwijd worden jaarlijks zo’n 50 miljard kippen geslacht. Voor de productie van kweekvlees worden stamcellen genomen uit een levend dierenlichaam. Die groeien vervolgens in een bioreactor uit tot een stuk vlees.

Die techniek heeft Nederlandse wortels. In 2013 presenteerde hoogleraar Mark Post van de Universiteit van Maastricht de eerste kweekhamburger ter wereld. Mosa Meat, waar Post de oprichter van is, optimaliseert op dit moment de burger, laat zakelijk directeur Tim van de Rijdt wet..

