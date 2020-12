AEX kleurt lichtrood, Londen schiet uit

De AEX-index in Amsterdam sloot woensdagmiddag met een klein verlies. Elders in Europa was het beeld wisselend. Beleggers namen wat gas terug na de recente koersrally, ook door een minder dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent in de min. De MidKap zakte 0,8 procent, Frankfurt 0,5 procent, Parijs eindigde nagenoeg vlak. De Londense FTSE-index klom 1,2 procent. De Britse toezichthouder heeft als eerste land ter wereld het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer goedgekeurd. Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk. Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech, dat het vaccin samen met Pfizer heeft ontwikkeld, steeg bijna 5 procent in Frankfurt.