Aanklacht Apple om vertragen iPhones

Cupertino

De consumentenbelangenorganisatie Euroconsumers klaagt Apple aan voor 180 miljoen euro in vier Europese landen. Apple zou opzettelijk de prestaties van de batterijen van oudere modellen iPhones hebben vertraagd door middel van software-updates. Dit om gebruikers te verleiden nieuwe iPhones te kopen.

Eerder werd het bedrijf om dezelfde reden aangeklaagd door tientallen Amerikaanse staten, en liep er een class action-zaak die door iPhone-gebruikers was aangespannen. In die zaken stemde Apple in met een schikking van tussen de 113 miljoen dollar en 500 miljoen dollar. <