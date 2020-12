Beurzen beginnen december met winst

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,9 procent hoger op 611,11 punten. De Midkap steeg 1 procent tot 912,62 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot bijna 2 procent vooruit.

De sterkste stijger onder de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal (plus 6 procent), dat lijkt te profiteren van optimisme over de wereldwijde industrie. Uit cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit kwam naar voren dat de bedrijvigheid in de Europese industrie in november is gegroeid, zij het in een iets lager tempo dan in de voorgaande maand.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stond met een winst van 5,4 procent bij de sterkste stijgers. Luchtvaartbedrijven behoorden ook tot de winnaars.