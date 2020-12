Beleggingen in huurwoningen naar record

Amsterdam

De investeringen in huurwoningen in Nederland door beleggers zullen dit jaar naar verwachting uitkomen op het recordbedrag van meer dan 10 miljard euro. Volgens vastgoedadviseur Capital Value is dat het gevolg van de lage rentestand in combinatie met het vertrouwen in de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Daarmee ligt het transactievolume 8,6 procent hoger dan vorig jaar. De stabiliteit en het relatief lage risico van het woningbeleggingsproduct worden meer gewaardeerd door beleggers, aldus Capital Value. Daarbovenop kwam de aangekondigde verhoging van de overdrachtsbelasting op beleggingswoningen van 2 naar 8 procent in 2021, waardoor veel beleggers aan- en verkoopbeslissingen naar voren hebben gehaald. Er wisselden in totaal circa 43.400 woningen van eigenaar. <