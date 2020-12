'Wacht met invoering van een nieuw energielabel'

Amersfoort

Dat adviseert het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) het kabinet op basis van onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Volgens het adviesorgaan is de meerwaarde van het nieuwe ‘expertlabel’ ten opzichte van het huidige eenvoudige energielabel niet aangetoond.

Een energielabel is nodig als een huiseigenaar zijn woning wil verkopen of verhuren. In de plannen van het kabinet moet bij de aanvraag van een energielabel vanaf 1 januari 2021 een expert langskomen. Nu kan dat nog digitaal, voor zo’n tien euro, maar in de nieuwe situatie zouden de kosten fors stijgen. De ATR schat dat de kosten van een expertlabel tien tot twintig keer zo hoog zijn. ‘Hoewel het

expertlabel mogelijk tot meer energiebesparing kan leiden, staan de baten niet in verhouding tot de hogere kosten', aldus het ATR.

VVD en CDA dienden onlangs een voorstel in om het nieuwe energielabel ook digitaal beschikbaar te maken. Dan hoeft er geen expert langs te komen en zouden de kosten van het label veel lager uitvallen. Daarover wordt 8 december gestemd. <