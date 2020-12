Aantal ontslagaanvragen neemt in hoog tempo toe

Het aantal ontslagaanvragen is in oktober meer dan verdubbeld. Werkgevers vroegen voor ruim 4600 vaste werknemers gedwongen ontslag aan bij het UWV. In september waren dat er 2100.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis ligt het aantal ontslagaanvragen 2,3 keer zo hoog als vorig jaar. Verreweg de meeste aanvragen komen uit de horeca, gevolgd door de detailhandel en zakelijke dienstverlening. Een derde van de aanvragen komt uit Amsterdam. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij uitkeringsinstantie UWV. Door de bank genomen worden er twee tot drie werknemers per werkgever ontslagen.

De toename van het aantal ontslagaanvragen in oktober is volgens Sjef Roovers, manager arbeidsjuridische dienstverlening bij het UWV, te verklaren door het aflopen van het tweede steunpakket. ‘Dat is het moment waarop werkgevers de balans opmaken: houd ik het nog even vol of ga ik toch over op ontslag?&r..

