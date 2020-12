Aanbieders van ‘opeethypotheek’ op vingers getikt

Aanbieders van zogeheten verzilver- of opeethypotheken spiegelen consumenten soms een te rooskleurig beeld voor. De risico's van dit soort hypotheken – bedoeld om de overwaarde van een woning op te nemen – blijven onderbelicht.

Den Haag

Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten in een onderzoek naar verzilverhypotheken dat donderdag verschijnt. Met dergelijke hypotheken – ook wel omkeerhypotheken genoemd – kunnen huiseigenaren (een deel van) de overwaarde van hun huis te gelde maken. Door het afsluiten van zo’n hypotheek krijgen zij een bedrag ineens of een maandelijkse aanvulling op hun inkomen. De rente hoeft niet maandelijks te worden betaald, maar wordt bij de hypotheekschuld opgeteld.

Op websites van sommige aanbieders is ‘onvoldoende aandacht voor de nadelen en de risico’s van verzilverhypotheken’, constateert de toezichthouder. Ook is informatie voor consumenten in een aantal gevallen mee..

