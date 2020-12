Hoogovens, ook voor uw kunststof

Het heeft veel weg van een geheime operatie. Nu Hoogovens in IJmuiden – officieel nog tot 1 april Tata Steel Nederland – een schoonheidswedstrijd wacht, wil het laten zien dat het ook een kunststofproducent is geworden. Hopelijk kan het daarmee het Zweedse SABB charmeren, dat het bedrijf van het Indiase Tata Steel wil overnemen.

IJmuiden

De kunststoffabriek is ondergebracht onder het grootste fabrieksdak van Nederland – volgeladen met zonnepanelen – dat voorheen diende als opslagruimte voor blikstaal. Hier worden polymeren, zogenoemde pet-granulaten die bekend zijn van de bekende frisdrankflessen, gemengd tot een film. Die wordt in een dikte van nog geen 0,02 millimeter uitgesmeerd over het blikstaal dat Hoogovens wereldwijd levert aan de verpakkingsindustrie. Al 10 procent van de 1 miljoen ton aan blikstaal dat Hoogovens verkoopt, heeft inmiddels een beschermend laagje. Het voordeel is dat andere roestwerende behandelingen overbodig worden gemaakt, waardoor energie en water wordt bespaard. Daarnaast wordt de voedselveiligheid verbeterd doordat er gee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .