Hoe zorg je ervoor dat criminelen geen bankrekening openen? ‘Per klant meer dan tweehonderd checks’

Amsterdam

De klant die een tijdje terug een bankrekening probeerde te openen, had een Brits paspoort, maar zei in Frankrijk te wonen. Ondertussen bleek uit de controles van Fourthline dat zijn mobiele telefoon Duits was. En de locatie van het apparaat verwees naar Jekatarinenburg in Rusland. ‘Die werd dus afgewezen’, vertelt ceo Krik Gunning.

Dit Nederlandse bedrijf screent miljoenen klanten voor onder meer ING-dochter Yolt, KPN, Bol.com en de snel groeiende mobiele bank N26. ‘KYC’, know your customer, heet dat in financiële sectortaal. Dat moet liefst binnen enkele minuten gebeuren. Want wie, bijvoorbeeld, een bankrekening opent via de telefoon of computer heeft geen zin om te wachten.

