Europese beleggers doen het kalm aan

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen lieten donderdag geen grote bewegingen zien. Na de recente sterke opmars deden beleggers het rustig aan. Wall Street bleef gesloten vanwege de viering van Thanksgiving Day in de Verenigde Staten. Op vrijdag, Black Friday, zijn de Amerikaanse financiële markten slechts een halve dag open. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 607,39 punten. De MidKap daalde licht naar 904,75 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt bleven vlak. De Londense FTSE-index zakte 0,6 procent. Unibail-Rodamco-Westfield (plus 0,9 procent) was een van de koplopers bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het winkelvastgoedfonds heeft met succes 2 miljard euro opgehaald met de plaatsing van twee obligaties. Volgens het bedrijf was de interesse groot, met inschrijvingen van 6,5 miljard euro. Verzekeraar ASR sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. Unilever daalde 0,1 procent. Het levensmiddelenconcern neemt het Amerikaanse SmartyPants Vitamines over. Het in Los Angeles gevestigde bedrijf verkoopt vitamines, mineralen en voedingssupplementen. Unilever verdwijnt door de verhuizing ook uit de Euro Stoxx 50 Index.