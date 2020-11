Licht verlies voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een klein verlies gesloten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Beleggers deden het wat rustiger aan na de recente sterke opmars. De hoop dat het einde van de coronacrisis in zicht is met de komst van vaccins tegen het virus zorgde eerder voor optimisme op de beursvloeren.