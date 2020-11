KLM heeft extra steun nodig, zegt topman Elbers

Het is onvermijdelijk dat de staat de KLM nog een keer te hulp schiet met steun. Dat heeft topman Pieter Elbers gezegd in een vraaggesprek met de zakenzender Bloomberg tv. Hij hield zijn lippen op elkaar bij de vraag hoe snel, en wat de luchtvaartmaatschappij nodig heeft.

Den Haag

‘Het is nog te vroeg om te speculeren over een exact tijdstip en over hoeveel’, aldus Elbers. ‘De markt wordt nog geplaagd door veel onzekerheden, zelfs met het gunstige nieuws over de vaccins van de afgelopen weken.’

Het is voor het eerst dat de KLM-baas publiekelijk uitspreekt dat zijn bedrijf het niet gaat redden met de lening van 1 miljard en de 2,4 miljard aan kredietgaranties van de regering.

De Fransen maken er al maanden geen geheim van dat Air France-KLM langer aan het staatsinfuus moet. Eind september zei topman Ben Smith van Air France-KLM dat er na het komend voorjaar weer geld bij moet, mogelijk tot 5 miljard euro. Vorige week schreef de Franse krant Le Monde dat wordt gedacht aan zes m..

