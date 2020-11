Winsten op Europese beurzen

Amsterdam

De AEX-index is dinsdag met een afgemeten winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa overheerste het optimisme over de komst van vaccins tegen het coronavirus, die een definitief einde kunnen maken aan lockdowns. Luchtvaartmaatschappijen waren in trek nu ook het einde van de reisbeperkingen in zicht lijkt, hoewel dit nog wel lang zal duren. Ook in de oliesector zagen beleggers reden tot optimisme. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1 procent hoger op 607,46 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 900,58 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,6 procent. De aanzienlijke winsten komen op hetzelfde moment dat in New York de Dow-Jonesindex voor het eerst door de grens van 30.000 punten is gebroken. De Amerikaanse beursindices voor aandelenmarkten breken dit jaar record op record nu stimuleringsbeleid van centrale banken beleggers meer richting aandelen drijft. Financiële fondsen behoorden binnen de AEX tot de grote winnaars. ING eindigde bovenaan in de AEX met een winst van 8,3 procent. Ook ABN Amro profiteerde van optimisme over economisch herstel met een plus van ruim 6 procent.