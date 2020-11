Roger Federer als voorbeeld

Detacheringsbureau EIFFEL was het eerste kind van oprichters Ferdi en Erica van Dommelen. Ze verkochten het bedrijf in 2018, maar hun geest waart er nog rond. ‘Wat Ferdi goed heeft neergezet, is dat Eiffel speelt om te winnen.’

Arnhem

Ferdi en Erica van Dommelen vormen in alles de perfecte match en zeker bij het leiden van hun bedrijf EIFFEL tussen 1992 en 2018. In het vorige maand verschenen boek EIFFEL is de naam van journalist Hans Klippus beschrijft het echtpaar hoe een bescheiden detacheringsbureau uitgroeide tot een grote speler in Legal en Finance, met een jaaromzet van 60 miljoen euro.

‘Het schrijven van dit boek was bijna een vorm van therapie’, zegt Erica van Dommelen. Of zoals hun oudste dochter Sophie zegt: ‘Mijn ouders hebben drie dochters, maar EIFFEL was hun eerste kind.’ Erica van Dommelen, instemmend: ‘Nadat we ons bedrijf hadden verkocht, heb ik veel gehuild. We waren toch iets kwijt. Ik had heimwee naar die leuke t..

