Werkgeversorganisatie AWVN wil een nieuwe regeling voor vergoedingen van reis- en thuiswerkkosten. In een ledenraadpleging zegt het overgrote deel (95 procent) van de werkgevers dat na de coronacrisis gemiddeld twee dagen per week thuiswerken de norm wordt.

De huidige vergoedingsregelingen passen niet bij die nieuwe situatie, vinden de werkgevers.

Drie op de vier werkgevers zegt vergoedingen voor mobiliteit en thuiswerken te willen aanpassen. Alleen voor de dagen waarop echt gereisd wordt, zouden vergoedingen moeten worden betaald. Op dit moment geldt het recht op een vaste vergoeding voor woon-werkverkeer.

Onder meer de overheid heeft met zijn werknemers al afspraken gemaakt over thuiswerkvergoedingen. Thuiswerken kost volgens het Nibud gemiddeld twee euro per dag, bijvoorbeeld voor koffie en wc-papier. Vakbond FNV is niet tegen het vernieuwen van de regels voor vergoedingen, zegt een woordvoerder tegenover de NOS. ‘Maar we willen wel een reële kostenvergoeding voor thuiswerken. Het gaat ons..

