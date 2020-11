Tweede coronagolf drukt op beurzen

Amsterdam

De Europese beurzen zijn donderdag met verliezen gesloten. Zorgen over de economische schade van de tweede golf van de virusuitbraak staken opnieuw de kop op. Beleggers deden het verder rustig aan na de opmars eerder deze week in de euforie over coronavaccins. Op het Damrak stond winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield onder druk, na het vertrek van de topman. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent lager op 596,01 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 870,60 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,9 procent. Unibail-Rodamco-Westfield, onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, sloot de rij in de AEX met een min van dik 4 procent. De huidige topman Christophe Cuvillier wordt per 1 januari opgevolgd door Jean-Marie Tritant. Eerder kwamen al berichten naar buiten dat de positie van de top van het bedrijf onhoudbaar was geworden, door het mislukken van een aandelenemissie. Ahold Delhaize was een van de weinige winnaars in de AEX, met een winst van bijna 1 procent. Het supermarktconcern koopt de online supermarkt FreshDirect uit New York.