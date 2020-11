Blokker laat klanten mede-eigenaar worden

Amsterdam

Klanten kunnen er bij aankoop van producten in de winkel voor kiezen om een fractie van het aandelenkapitaal in bezit te krijgen, een Blokje Blokker. Daarvoor maakt Blokker gebruik van een loyaliteitsprogramma Blokker&Jij. Via dat programma ontvangen klanten bij besteding van iedere 5 euro, online of in de winkel, 1 spaarpunt. Klanten kunnen punten binnen Blokker&Jij inzetten voor voordeelacties of kiezen om ze in te zetten voor de Blokjes Blokker. Bij 20 spaarpunten kunnen klanten een Blokje Blokker, een certificaat van een aandeel, bemachtigen.

Indien Blokker winst maakt en dividend uitkeert, hebben Blokjes-houders ook recht op dividend. Uiteindelijk 10 procent van het aandelenkapitaal van Blokker is gereserveerd voor de Blokjes Blokker. Het plan van de Blokjes Blokker komt uit de koker van Michiel Witteveen, die de keten vorig jaar overnam. <