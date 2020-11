Marineorder voor Thales en Damen

Amsterdam

Technologiebedrijf Thales Nederland uit Hengelo gaat voor 1,5 miljard euro gevechtssystemen leveren voor vier hypermoderne Duitse fregatten. Die fregatten worden gebouwd door Damen, Nederlands grootste scheepsbouwer. Dat bedrijf uit Gorinchem haalde de opdracht in juni definitief binnen. Met de totale opdracht voor Damen is 4,6 miljard euro gemoeid, plus ongeveer 800 miljoen aan service, training, bewapening en andere dienstverlening. Via Damen vloeit daarvan ongeveer 1,5 miljard naar de Nederlandse tak van Thales, een Frans bedrijf, voor de gevechts- en defensietechnologie waarmee de schepen worden

uitgerust. <

