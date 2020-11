Unibail en Adyen sterkste dalers

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Daarbij vielen onder meer de verliezen van vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en betalingsbedrijf Adyen op. Elders in Europa kleurden graadmeters lichtgroen. Beleggers deden het rustig aan na de opmars van de voorbije dagen in de euforie over coronavaccins. De AEX-index sloot de sessie een fractie lager op 600,88 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 877,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent. De zorgen over de huidige tweede besmettingsgolf en de negatieve economische impact van de strengere coronamaatregelen maakten beleggers wel voorzichtig. Unibail-Rodamco-Westfield was met een verlies van 3,6 procent de sterkste daler in de AEX. De vastgoedinvesteerder staat al langer in de schijnwerpers door gerommel in de top. Adyen verloor 2,9 procent. Dinsdag werd bekend dat investeerder Hans Wackwitz 200.000 aandelen van de hand deed voor een bedrag van 321 miljoen euro. RELX voerde met een winst van 1,8 procent de AEX-fondsen aan. Ook ABN AMRO en ING deden het goed.