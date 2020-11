5G van KPN in twee derde van Nederland

Rotterdam

Ook de snelheid van 4G-verbindingen wordt opgevoerd. Het telecombedrijf rekent erop in de loop van volgend jaar landelijk dekkend te zijn met de vernieuwingen.

Rivalen T-Mobile en Vodafone meldden eerder al dat hun 5G-netwerk in Nederland min of meer landelijk dekkend is.

De Nederlandse overheid veilde in juli frequenties voor 5G. De drie grootste telecomproviders op de Nederlandse markt telden samen ruim 1,2 miljard euro neer om van die frequenties gebruik te mogen maken. <