Beurzen omhoog na nieuws over vaccin

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met winst gesloten. De stemming onder beleggers kreeg steun van positief nieuws over een coronavaccin van farmaceut Moderna. In Amsterdam zat het aandeel Air France-KLM fors in de lift na het nieuws. Ook winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, werd flink meer waard. De AEX-index eindigde 0,8 procent in de plus op 601,67 punten. De MidKap won 2,1 procent tot 876,73 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,7 procent.