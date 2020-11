Financiële positie grootste pensioenfondsen slechter

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP en zorgfonds PFZW is in oktober verder verslechterd. Er is een aanzienlijke kans dat de twee grootste pensioenfondsen van Nederland volgend jaar moeten korten op pensioenen.

Amsterdam

De dekkingsgraad van ABP, de graadmeter die aangeeft hoe het fonds ervoor staat, zakte van 88,2 naar 87 procent. Dit betekent dat het fonds voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen nog maar 87 cent in kas had. Bij PFZW ging het om een verslechtering van 88,5 tot 87,5 procent. In beide gevallen wordt niet voldaan aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid. Die staat op 90 procent. Als de pensioenfondsen daar eind van dit jaar onder zitten, moet er gekort worden.

Een maand geleden repte ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool al over sombere vooruitzichten. ‘Bij de huidige stand zou de pensioenverlaging voor een gemiddeld ABP-pensioen van 700 euro netto ongeveer 15 euro netto per maand zijn', stelde ze toen. Alle pensioenfondsen in Nederland staan er volgens onderzoeksbureau Aon – gemiddeld genomen – goed genoeg voor. Bij een gelijkblijvende situatie hoeven zij niet te korten. <