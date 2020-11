Staalpionier SSAB maakt Tata Steel fossielvrij

In het hoge noorden van Zweden en Finland liggen de fabrieken van staalconcern SSAB. De beoogde nieuwe eigenaar van Tata Steel in IJmuiden heeft grootse plannen voor de productie van fossielvrij staal.

Tata Steel in IJmuiden zou in handen van SSAB een duurzamer profiel krijgen.

Amsterdam

In de stad Luleå – uitgesproken Luleo – gaat de zon vandaag al om 14.10 uur onder. ‘Over een maand is het hier pas om 11.00 uur licht en om 13.00 uur al weer donker. En dan spreek ik over een heldere dag.’ Anders blijft het 24 uur donker, zegt de Nederlander Dirk Koolwijk die daar een reisbureau heeft voor mensen die het noorderlicht willen zien of met sledes, ski’s of sneeuwschoenen tochten door de adembenemende witte wereld willen maken.

Luleå, met 70.000 inwoners, ligt in Zweeds Lapland aan de Botnische Golf. Behalve dat er jaarlijks de nationale kampioenschappen sneeuwbalgooien plaatsvinden, is er een van de grootste en oudste staalfabrieken van SSAB – Svenskt Stål AB, of ..

