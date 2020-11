Is een video echt of gemanipuleerd? Sensity onderzoekt wat er van beelden klopt en wat fake is

Amsterdam

Een weduwe uit de Californische badplaats Santa Monica was net begonnen met internetdaten toen de pensionada werd benaderd door een Amerikaanse admiraal, Sean S. Buck. Hij was hoofdinspecteur aan de United States Naval Academy en gestationeerd op een vliegdekschip in het Midden-Oosten. De maanden erna bloeide de liefde op via e-mails en Skype-gesprekken, waarin de driesterrenadmiraal steevast uitgemonsterd was in militair uniform.

bouwproject

Kort voordat ze Buck leerde kennen, was de weduwe op dezelfde datingsite al aangeschoten door ene Robert Ankeny, die bezig was een ziekenhuis te bouwen in Turkije. Hij had een probleem: zijn geld voor het bouwproject stond ..

