KPN stuwt AEX weer boven 600 punten

Amsterdam

Telecombedrijf KPN was donderdag de grote uitblinker op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel flink hoger na een bericht op basis van ingewijden dat de Zweedse investeerder EQT de onderneming heeft benaderd voor een overname. Door de koersreactie eindigde de toonaangevende AEX-index op Beursplein 5 voor het eerst in maanden weer boven de 600 punten. KPN won meer dan 6 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. De AEX sloot 0,1 procent hoger. De hoofdindex tikte een dag eerder al even het niveau van 600 punten aan. De laatste keer dat de AEX boven deze grens eindigde was op 21 februari dit jaar. De beurshandel bleef verder in de ban van het positieve vaccinnieuws van farmaceut Pfizer en de verdere ontwikkelingen rond de coronacrisis. De MidKap klom 1 procent. Londen, Frankfurt en Parijs deden een stap terug, tot min 1,5 procent. Techinvesteerder Prosus was ook in trek (plus 3,6 procent), dankzij een goed kwartaalbericht van het Chinese internetconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Tencent wil samen met de Chinese autoriteiten werken aan strenger toezicht op de internetsector.