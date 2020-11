Nu wél geld voor een kapotte wasmachine?

Politieke partijen van links tot rechts pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor een verhoging van het wettelijk minimumloon. En dat midden in een recessie. Waar komt die plotselinge consensus vandaan?

Erik Jaspers in zijn woning in Maastricht. Hij werkt als callcentermedewerker voor een minimum loon. (beeld Freek van den Bergh)

Den Haag

Als een apparaat in huis begint te sputteren, slaat bij Erik Jaspers (49) de paniek toe. Dezelfde paniek als een verjaardag net in de laatste week van de maand valt. Of als hij in de tandartsstoel ligt en hij drie dure verdovingen nodig blijkt te hebben, terwijl zijn zorgverzekering er maar één vergoedt. Op die momenten denkt Jaspers: hoe kom ik hier onderuit?

Jaspers is een van de pakweg 500.000 werkenden die moeten rondkomen van een inkomen rond het minimumloon. Voor 40 uur buffelen in het callcenter krijgt hij iets meer dan een tientje per uur. Een salaris dat, sinds hij in 2004 met zijn baan begon, veel minder hard steeg dan zijn huur en vaste lasten. En een salaris waarvan politieke partijen, van links tot recht..

