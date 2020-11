Topman Paul van Vuuren verliest zijn enige klant maar is optimistisch: ‘De wereld is in ons voordeel veranderd’

Bij VDL Nedcar in Born komt de onheilstijding midden oktober: BMW stopt met de productie van auto’s in Limburg. Het Duitse luxemerk is de enige klant van de fabriek. Toch is topman Paul van Vuuren opmerkelijk optimistisc..