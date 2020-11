Winsten voor Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met winst gesloten. De stemming op de financiële markten kreeg nog steeds enige steun door het coronavaccin van farmacieconcern Pfizer. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent in de plus op 599,21 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 850,59 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent.

Amsterdam

Op het Damrak viel de kwartaalupdate van ABN Amro niet in de smaak (min 5,6 procent). De bank boekte in het derde kwartaal weer winst na het verlies in het door de coronalockdown geplaagde tweede kwartaal, en hoefde veel minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. De rentebaten bleven echter duidelijk onder druk staan. Ook vielen de inkomsten uit commissies tegen. Branchegenoot ING leverde 2,1 procent in.

IMCD stond bij de stijgers in de AEX, met een plus van 2,1 procent. De chemicaliëndistributeur sloot de eerste negen maanden van het jaar af met meer winst op een licht hogere omzet. Voor het hele jaar gaat het bedrijf uit van verdere groei van het resultaat, ondanks de

coronaproblematiek.