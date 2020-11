Topman Paul van Vuuren verliest zijn enige klant maar is optimistisch: ‘De wereld is in ons voordeel veranderd’

Bij VDL Nedcar in Born komt de onheilstijding midden oktober: BMW stopt met de productie van auto’s in Limburg. Het Duitse luxemerk is de enige klant van de fabriek. Toch is topman Paul van Vuuren opmerkelijk optimistisch. ‘We willen uitbreiden.’

VDL Nedcar-topman Paul van Vuuren: 'Voor onafhankelijke autobouwers als wij is de toekomst goed, maar de komende jaren wordt het nog even spannend.'

Born

Levend tussen hoop en vrees rijdt Paul van Vuuren in de ochtend van 14 oktober met enkele collega’s naar Düsseldorf. Daar, op het vliegveld van de Duitse stad, zal de directeur van VDL Nedcar een afvaardiging ontmoeten van BMW, de Duitse autofabrikant waarvoor VDL Nedcar sinds 2014 auto’s heeft geproduceerd. Veel auto’s; honderdduizenden Mini’s en tienduizenden exemplaren van de X1, de kleinste SUV van het luxemerk.

De Duitsers hebben een mededeling te doen. Normaal vinden ontmoetingen plaats op de fabriek in Born of op BMW’s thuisbasis in München, maar dat kan dit keer niet. Limburg had de dag vóór de ontmoeting door de Duitse autoriteiten code rood gekregen, vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. München was om dezelfde red..

