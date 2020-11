AEX negatieve uitschieter in Europa

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag lager geëindigd, terwijl de rest van de Europese beurzen hoger koersten. Het positieve nieuws over het coronavaccin van farmaceut Pfizer hield de markten in de greep. Beleggers gooiden hun portefeuilles om, waarbij techaandelen werden ingeruild voor bedrijven die juist zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Op het Damrak werd vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ruim een vijfde meer waard, nadat de aandeelhouders tegen de geplande aandelenemissie hadden gestemd. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent procent lager op 591,87 punten. Maandag won de hoofdindex nog 3,7 procent. De MidKap zakte 1 procent tot 845,58 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,8 procent.