Dikke winsten door nieuws over vaccin

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met aanzienlijke plussen de dag uitgegaan. Positief nieuws over de effectiviteit van het nieuwe coronavaccin van farmaceut Pfizer zorgde voor een opleving op de beurzen. Vooral aandelen van bedrijven die erg gevoelig zijn voor de coronacrisis wonnen flink aan beurswaarde. Zo werd het aandeel Air France-KLM op de beurs ruim een kwart meer waard, en steeg ook sportschooluitbater Basic-Fit meer dan 20 procent. De beurzen waren al positief gestemd door de overwinning van Joe Biden in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Amsterdamse AEX-index sloot 3,7 procent in de plus op 593,93 punten. De MidKap steeg 3,3 procent tot 854,04 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 7,6 procent. De graadmeters in Milaan en Madrid kregen er tot 8,5 procent bij.