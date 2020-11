Datahulpje voor de dokter

Amsterdam

Geen beademingsapparatuur, artsen in witte jassen of operatiekamer op de bovenste verdieping van het FreedomLab in de Amsterdamse Plantagebuurt, op een steenworp afstand van dierentuin Artis. Daar zit het kantoor van zorgbedrijf Pacmed, waar in coronatijd de stoelen en de bureaus leeg zijn.

Het personeel werkt thuis aan een betere samenwerking tussen arts en computer, het doel van het bedrijf van oprichters en directeuren Willem Herter, Hidde Hovenkamp en Wouter Kroese. Zij leerden elkaar zes jaar geleden kennen bij de Nationale Denktank, een stichting die jaarlijks een groep jonge academici bij elkaar brengt om over een maatschappelijk thema na te denken. De drie dachten na over hoe grote hoeveelheden data Nederland gezonder kun..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .