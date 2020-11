Prima salaris, en toch een Skoda uit 2005

We werken om de rest van ons leven te kunnen betalen, maar hoe belangrijk is dat geld voor je? Journalist en ondernemer Ernst-Jan Pfauth (34) over zijn omgang met geld.

Ernst-Jan Pfauth: 'We wonen nog steeds met zijn vieren op 70 vierkante meter en dat is prima.’

Ernst-Jan Pfauth is vooral bekend als een van de oprichters van het journalistieke platform De Correspondent, maar wie hem een beetje volgt, weet dat Pfauth altijd met meerdere ballen tegelijk jongleert. Een ding tegelijk is ook maar saai. Zijn Een Podcast Over Media (samen met Alexander Klöpping) is een publiekstrekker en op zijn eigen website blogt hij regelmatig over hoe hij zich als leek begon te verdiepen in de wereld van personal finance en daardoor tegenwoordig compleet anders met zijn geld omgaat.

Het werk van Pfauth bij De Correspondent levert hem niet overdreven veel geld op, vertelt hij in de podcast Goed Werk (EO, ND, NPO Radio 1). ‘Vorig jaar maakten we een half miljoen winst, op een omzet van zeven miljoe..

