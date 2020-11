‘EasyJet praat over Duitse staatssteun’

Düsseldorf

Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet praat volgens het Duitse zakentijdschrift WirtschaftsWoche met de Duitse regering over financiële steun vanwege de coronacrisis. Het tijdschrift citeert topman Johan Lundgren van het Duitse bedrijf dat de gesprekken ‘voorspoedig verlopen'. EasyJet spreekt tegen dat het bedrijf formeel om financiering vanuit de Duitse overheid heeft gevraagd. Wel geeft het bedrijf aan regelmatig contact te hebben met overheden van de landen waarin easyJet actief is. Dat gaat bijvoorbeeld over de meer generieke steunmaatregelen voor bedrijven die veel omzet zijn misgelopen door de pandemie, waar de maatschappij wel degelijk gebruik van heeft gemaakt. EasyJet heeft in Duitsland een basis in Berlijn. Daar werken zo'n duizend mensen. De Britse vliegmaatschappij, die ook een basis heeft op Schiphol, deed in Nederland een beroep op de NOW-regeling voor looncompensatie. <