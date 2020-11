Weer winsten voor Europese beurzen

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag opnieuw omhoog, waarmee werd voortgeborduurd op de flinke winsten van de afgelopen dagen. Beleggers bleven vooral de ontwikkelingen rond de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten in de gaten houden. Op het Damrak moest ING het ontgelden na tegenvallende kwartaalcijfers. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent hoger op 571,60 punten. De hoofdindex won deze week al ruim 7 procent. De MidKap klom 1,1 procent tot 827,84 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 1,8 procent. Londen ging 0,3 procent vooruit, na het besluit van de Bank of England om de rente ongewijzigd te laten. Wel schroefde de Britse centrale bank zijn opkoopprogramma voor obligaties op om de economie te ondersteunen. ING was hekkensluiter in de AEX, met een verlies van 4,8 procent. De bank zag de kwartaalwinst opnieuw dalen door de coronacrisis. Het financiële concern gaat daarnaast zo'n duizend banen schrappen bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland vanwege het tegenvallende economische klimaat. ING sluit niet uit dat er ook banen in Nederland verloren gaan.