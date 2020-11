Obama zou er trots op zijn: grasbeton

Dit is de uitdaging: bouwen zonder beton gaat niet. Maar de productie van beton is mondiaal een enorme CO 2 -aanjager. Betonmaker Jaap Schotanus ging op zoek naar een oplossing en vond die mede dankzij vrijpostige ganzen.

Zaandam

‘Welkom in de toekomst.’ Met een brede lach gebaart Jaap Schotanus, eigenaar van Bio Bound, naar stapels grind en zand. Luidruchtige machines breken beton in steeds kleinere stukjes, shovels rijden rond met bakken vol grind en aan het eind van de hal wordt nieuw beton in bakken gestort. Het lijkt een reguliere betoncentrale, maar onder andere hier in Zaandam wordt gewerkt aan een revolutie in de betonwereld: circulair beton, met gras als speciale toevoeging.

Jaap Schotanus zat al jaren ‘in het beton’, toen zijn vriendin hem vijf jaar geleden wees op een Facebook-oproep van Gert-Jan Petrie. Rondom Schiphol verbouwt boer Petrie onder andere de grassoort Miscanthus, om in de weg vliegende ganzen te weren. Op Fa..

